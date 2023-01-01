Свободное падение. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Студентка Анфиса Рублева – девушка легкомысленная и активная. Она уже год встречалась с Геннадием Абраменко, серьезным и состоятельным мужчиной, когда познакомилась с инструктором парашютного спорта Сергеем и влюбилась в него. Анфиса собиралась сказать Геннадию о том, что расстается с ним, но выяснилось, что она беременна, причем сама не знает, от кого – от Геннадия или от Сергея. Сергей, узнав о ее беременности, растерялся – он был не готов к семейной жизни. Анфису очень расстроила его реакция на известие о ее беременности. Она в страхе ждала, как воспримет эту новость Геннадий. Вопреки ее опасениям, Геннадий очень обрадовался и сразу же сделал Анфисе предложение. Анфиса переехала к Геннадию, но ей было стыдно, что она его обманывает, и она рассказала ему правду. Геннадий не выгнал Анфису, он решил, что все равно на ней женится. Анфиса рассталась с Сергеем. Но отношение к ней Геннадия резко изменилось, он явно выказывал ей неуважение. Анфиса поняла, что Геннадий взял ее в жены из жалости и никогда не простит ей измены. Она решила уйти от него и вернулась домой, к бабушке. Лариса Евгеньевна поддержала это решение, она была готова помогать внучке растить ребенка. Но Сергей не собирался сдаваться. Он пришел к Анфисе и сказал, что когда они расстались, он понял, что не может без нее жить. Геннадий попытался вернуть Анфису и заявить на нее свои права, но Сергей дал ему отпор.



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