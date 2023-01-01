Свобода возможностей. Кем ты можешь стать, когда совсем вырастешь. Елена Самсонова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если вы с тревогой смотрите в будущее, переживаете, что останетесь не у дел, не знаете, где найти вдохновение после 50, то вам просто необходимо прослушать эту книгу. Это мотивирующее руководство по прохождению кризиса зрелого возраста, преодолению страхов и построению стратегического плана на годы вперед. «Свобода возможностей» вдохновит на перемены и поможет: • пересмотреть собственное отношение к жизни после пятидесяти • перестать бояться будущего и связанной с ним неизвестностью • провести ревизию жизни и наметить план развития на несколько лет вперед • найти любимое дело и начать активные действия по воплощению задуманного формата жизни. Елена Самсонова не только манифестирует новый образ жизни, но и дает конкретные рекомендации, отвечая на невысказанный вопрос читателей «Что мне делать прямо сейчас?». «Это книга-манифест для тех, кому 50 . Честно и убедительно автор говорит о том, почему современные взрослые не хотят и не будут „бабушками на скамейке“, как они поменяют восприятие возраста и создадут новую реальность для себя и будущих поколений», – Лариса Иноземцева, бизнес-коуч, марафонец, спикер TEDx, счастливая мама и бабушка.



Свобода возможностей слушать на видеосервисе Wink.