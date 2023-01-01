Свобода возможностей. Кем ты можешь стать, когда совсем вырастешь. Елена Самсонова
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Свобода возможностей. Кем ты можешь стать, когда совсем вырастешь. Елена Самсонова

Свобода возможностей. Кем ты можешь стать, когда совсем вырастешь. Елена Самсонова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология441 мин12+

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Сюжет

Если вы с тревогой смотрите в будущее, переживаете, что останетесь не у дел, не знаете, где найти вдохновение после 50, то вам просто необходимо прослушать эту книгу. Это мотивирующее руководство по прохождению кризиса зрелого возраста, преодолению страхов и построению стратегического плана на годы вперед. «Свобода возможностей» вдохновит на перемены и поможет: • пересмотреть собственное отношение к жизни после пятидесяти • перестать бояться будущего и связанной с ним неизвестностью • провести ревизию жизни и наметить план развития на несколько лет вперед • найти любимое дело и начать активные действия по воплощению задуманного формата жизни. Елена Самсонова не только манифестирует новый образ жизни, но и дает конкретные рекомендации, отвечая на невысказанный вопрос читателей «Что мне делать прямо сейчас?». «Это книга-манифест для тех, кому 50 . Честно и убедительно автор говорит о том, почему современные взрослые не хотят и не будут „бабушками на скамейке“, как они поменяют восприятие возраста и создадут новую реальность для себя и будущих поколений», – Лариса Иноземцева, бизнес-коуч, марафонец, спикер TEDx, счастливая мама и бабушка.

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