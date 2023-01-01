Свобода от зависимости. В помощь курильщикам. Иоанн Шаховский,А. Кузнецов,Константин Зорин,Илия Шугаев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Люди, жестоко страдающие от табачной зависимости, часто хотят и не могут от нее избавиться, физически как бы ощущая какую-то «железную хватку». Ответить на вопросы о природе зависимости курильщиков, разделить ее на составляющие – духовные, психологические, физиологические процессы, а вслед з�а этим помочь их исцелению призвана наша книга. Завершающий рассказ сборника написан православным автором А. Л. Кузнецовым, много лет страдавшим от курения и получившим исцеление в Церкви.



Свобода от зависимости слушать на видеосервисе Wink.