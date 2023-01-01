WinkАудиокнигиСвобода от воспитания. Дима Зицер
Свобода от воспитания. Дима Зицер (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Психология437 мин12+
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Сюжет
Большинство событий в жизни человека происходят не благодаря, а вопреки так называемому воспитанию. Но замученные необходимостью воспитывать, взрослые часто не замечают, что процессом воспитания полностью заменен процесс общения, что радость от нахождения в отношениях любви с дорогим человеком куда-то давно улетучилась вследствие необходимости «держать руку на пульсе». Дима Зицер рассказывает, как вернуть радость и удовольствие в процесс общения взрослых и детей, делая воспитание увлекательным приключением.
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