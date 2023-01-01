Свобода от негативных мыслей. Грех. Грехи. Грешник. Павел Клабуков (книга, 2023) слушать онлайн

В чем суть проблемы человека? Почему приходят болезни и проблемы? Мысли, и как с ними справиться, с чем бороться? Борьба с грехами только усиливает их! Может, есть настоящий корень проблемы, который нужно убрать? Грех и грехи – это разные понятия или одно и тоже? Автор раскрывает тему, начиная со времен сотворения первого человека – Адама. Почему люди живут в стрессе и депрессии, и как выйти из этого состояния? Вы узнаете, как избавиться от негативных мыслей и прийти к гармонии в жизни, наслаждаться каждым днем, проживая его в любви, счастье и умиротворении.



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