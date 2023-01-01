Свобода от мира. Экхарт Толле (книга, 2020) слушать онлайн

Этот семидневный семинар Экхарта Толле посвящен особенно актуальной теме: как жить в современном мире, не позволяя внешним воздействиям и собственному уму запутать вас, лишить внутренней опоры и радости. Шаг за шагом Толле рассматривает разные стороны нашей жизни и с юмором обнажает их парадоксы. Он дает простые, но высоко действенные методы, которые позволяют найти в себе безграничные ресурсы и стать неуязвимым для самой трудной ситуации. Экхарт Толле – один из самых влиятельных духовных учителей в мире. В своих учениях он приводит примеры из разных религий, при этом не отождествляясь ни с одной из них. Основа его учений – личный опыт глубокой внутренней трансформации, которая произошла с ним в 29 лет в период глубочайшей депрессии и кардинально изменила всю его дальнейшую жизнь.



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