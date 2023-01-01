Свобода быть счастливой. Оксана Алексеева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Хорошие девочки, великолепные хозяюшки, любящие мамы, верные жены, красавицы – суть женщины определяется через ее роли, а «качество» женщины оценивается по усердию в их выполнении. Общество дает нам все больше прав и свобод – таких свобод, которые помогают нам еще лучше исполнять свои обязанности в бесконечной ролевой игре. Вот только в перечне нет главнейшей – свободы быть просто счастливой. А ведь этот навык намного важнее умения варить борщ или диплома о высшем образовании. Мы не только не вырываемся из заколдованного круга, но учим тому же своих детей. И причины своих неудач ищем в ошибках родителей, наследственности, неблагоприятных обстоятельствах. Факт в том, что с любым багажом можно отыскать путь к счастью, если знать алгоритмы.



Свобода быть счастливой слушать на видеосервисе Wink.