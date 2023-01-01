WinkАудиокнигиСвинг в большом городе. Юлия Идлис,Макс Ротшильд
Свинг в большом городе. Юлия Идлис,Макс Ротшильд (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
54 мин0+
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Сюжет
Свинг в большом городе" – это музыкально-поэтический спектакль, придуманный и поставленный поэтом и журналистом Юлией Идлис и джазовым гитаристом Максом Ротшильдом. А еще «Свинг в большом городе» – это история жизни и отношений двух обитателей мегаполиса. Может быть, они любят друг друга �и собираются пожениться
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