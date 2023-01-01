Свинг в большом городе. Юлия Идлис,Макс Ротшильд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Свинг в большом городе" – это музыкально-поэтический спектакль, придуманный и поставленный поэтом и журналистом Юлией Идлис и джазовым гитаристом Максом Ротшильдом. А еще «Свинг в большом городе» – это история жизни и отношений двух обитателей мегаполиса. Может быть, они любят друг друга �и собираются пожениться



Свинг в большом городе слушать на видеосервисе Wink.