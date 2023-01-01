Свидетельство силы. Дмитрий Витальевич Шелег (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Дмитрий Шелег – набирающий популярность молодой писатель, автор произведений в жанре фэнтези. Представляем в аудиоформате восьмую книгу его цикла «Живой лёд». Действие происходит в жестоком мире, где старые роды, обладающие магическими способностями, пользуются властью и влиянием, а лишённые дара магии «нормалы» никому не нужны. Печальная судьба ждала и героя книги, которого обрёк на смерть князь-отец, уверенный в том, что его сын Иван – «магическая пустышка». Но мальчик спасся и был воспитан старым, медленно умирающим магом, главой рода Морозовых. После воскрешения герой уже не будет прежним, он пройдёт суровые испытания и научится противостоять кровожадным демонам… Минуло десять лет. Иван Морозов достиг пика своей силы и карьерных вершин, настолько высоких, что он уже способен тягаться с теми, кто у власти. Однако свой статус нужно постоянно подтверждать. Готов ли герой в очередной раз доказать обретённую силу, если враги нанесут неожиданные и подлые удары, да ещё и по самому важному и ценному? Ответ – в аудиокниге. [/spoiler]



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