Свидания со злодеем. Ольга Пашнина (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Свидания со злодеем – фантастический роман Ольги Пашниной, жанр любовное фэнтези. Габриэл Гримвелл – темный маг, глава богатейшей семьи Чармерда, убежденный холостяк и чертовски сложный мужчина. Циничен, скор на расправу, холоден и жесток. А еще он готов заплатить жизнью, чтобы защитить семь�ю. В которую я и собиралась войти, став женой его племянника. Впрочем, быстро выяснилось, что род Гримвеллов хранит много секретов, а за безопасность удобнее платить чужими жизнями. И Габриэл в моей истории – самый настоящий злодей. Который открыл на меня охоту.



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