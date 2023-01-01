Свидание с Квазимодо. Александр Мелихов (книга, 2020) слушать онлайн

«Роман цельный, беспощадный и горько прекрасный. Восхитительно написана вся эта мешанина жизни, обычной, ужасной и завораживающей. И всe вновь восходит к невыносимости жизни, гибельности красоты, легкости смерти». Дина Рубина Умная девочка Юля с детства ушиблена тем, что у нее некрасивая мама, и в обиде за всех некрасивых женщин, про которых не пишут в ее любимых книгах, сочиняет истории, в которых дурнушки бы торжествовали над красавицами. Но истории не получались: красота всегда брала верх. А потом она закончила психологический факультет и сделалась судебным психологом. И мимо нее нескончаемым потоком потекли всевозможные преступники, убийцы, «извращенцы»… И она с удивлением открыла, что причиной огромного количества преступлений послужила красота. Которой ей остро недоставало в ее собственной благополучной жизни. И она начала искать красоту в сети и в конце концов сама запуталась в эту сеть. Александр Мелихов Александр Мелихов – писатель, редактор, кандидат физико-математических наук – печатается как прозаик с 1979 года. Автор многочисленных романов, статей, интервью. Его произведения переводились на английский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Лауреат литературных премий. Представляемый вашему вниманию роман «Свидание с Квазимодо» вошел в длинный список премии «Ясная поляна». Пресса о книге: Безусловно, событием литературы станет роман Александра Мелихова «Свидание с Квазимодо». Как всегда, автор берется за глобальную тему, т...Слушайте книгу.



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