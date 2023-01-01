Светолов. Книга 1. Эл Лекс (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Светолов» – роман, первая книга цикла «Астриум», жанр боевое фэнтези, попаданцы в магические миры, городское фэнтези. Паркур – это прекрасно. Он развивает тело и помогает держать себя в форме. Главное – соблюдать какую-то технику безопасности и не приземляться на голову. Как я. Теперь у меня новая жизнь в новом мире и новом теле. В теле безродного бродяги, которого из холодного расчета взяла под крыло местная полу-легальная банда. Теперь у меня зачаточные способности к магии и оружие, которое меня не слушается. Ах да,– еще я заражен местной черной магией. И жить мне осталось несколько недель.



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