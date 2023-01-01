Светофор. Владислав Крисятецкий (книга, 2023) слушать онлайн

Когда усталость от жизненных коллизий начинает казаться непреодолимой, судьба дарит Марине и Максиму нечаянную встречу на людном перекрестке. А вместе с ней и воспоминание о летнем дне на берегу моря, когда они оба почувствовали себя молодыми, свободными и необходимыми.



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