Светлый конец. Александр Куприн (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Ялта – грязная, пыльная, пропахнувшая навозом Ялта – была в этот день такой прекрасной, какой она бывает только в безветренные дни ранней весны. Особенно поражала издали ее сказочная красота тех пассажиров, которые толпились на борту громадного парохода „Е.И.В.Ксения“, медленно пристававш�его к молу…»



Светлый конец слушать на видеосервисе Wink.