WinkАудиокнигиСветлый конец. Александр Куприн
Светлый конец. Александр Куприн (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Классика12+
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Сюжет
«Ялта – грязная, пыльная, пропахнувшая навозом Ялта – была в этот день такой прекрасной, какой она бывает только в безветренные дни ранней весны. Особенно поражала издали ее сказочная красота тех пассажиров, которые толпились на борту громадного парохода „Е.И.В.Ксения“, медленно пристававш�его к молу…»
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