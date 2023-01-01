Светлый конец. Александр Куприн
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Светлый конец. Александр Куприн

Светлый конец. Александр Куприн (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Классика12+

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Сюжет

«Ялта – грязная, пыльная, пропахнувшая навозом Ялта – была в этот день такой прекрасной, какой она бывает только в безветренные дни ранней весны. Особенно поражала издали ее сказочная красота тех пассажиров, которые толпились на борту громадного парохода „Е.И.В.Ксения“, медленно пристававшего к молу…»

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