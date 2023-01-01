Светлая личность. Илья Ильф,Евгений Петров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

После "12 стульев», в 1928 году, Илья Ильф и Евгений Петров написали фантастическую повесть «Светлая личность». Это блистательное и остроумное сатирическое произведение очень точно и ярко отображает всю несуразность и нелепость провинциальной жизни, в гротескной форме высмеивает такие чело�веческие пороки, как бюрократизм, чванство, карьеризм, воровство и холуйство. …В провинциальном городишке Пищеславе происходят удивительные события. Пошeл однажды Егор Филюрин в баню. Намылился мылом от веснушек, которое изобрeл местный «сумасшедший учeный» Бабский, и… стал невидимым…



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