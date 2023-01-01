Светлая книга: Ученик паладина. Дэниэл Кахелин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Светлая книга: Ученик паладина» – фантастический роман Дэниэля Кахелина, жанр боевое фэнтези, героическое фэнтези. Когда сердце наполнено Светом, сложно принять необходимость Тьмы. Юному ученику паладина предстоит пройти немало испытаний, прежде чем он сумеет найти собственный путь. Таинственный темный культ, ищущий жертву, старый отшельник и лукавый маг, стремящийся к власти, хозяйка таверны на стыке времен, вампир на службе у Смерти… Кто из них враг, а кто друг, и что вообще означают эти понятия, когда Свет сливается с Тьмой и верить можно лишь себе?



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