Свет с Востока. Теодор Шумовский (книга, 2020) слушать онлайн

Российский лингвист-востоковед, арабист, автор первого поэтического перевода Корана на русский язык – Теодор Адамович Шумовский прожил долгую жизнь длиною почти в сто лет. Ему выпало счастье учиться у классиков отечественной арабистики и исламоведения Н.В. Юшманова и И.Ю. Крачковского. Он знал двадцать два языка, изучить которые, по словам самого Теодора Адамовича ему помогли- неволя и годы ссылки, которые продлились долгие восемнадцать лет. Он стал автором нескольких книг, в которых представил альтернативный взгляд на развитие арабистики в Советском союзе. Он подготовил и опубликовал критическое издание «Арабской морской энциклопедии», а также научно-популярные книги «По следам Синдбада-морехода. Океанская Аравия» и «Последний „лев арабских морей “». Он сформулировал свои взгляды на лингвистический процесс в «Ороксологии» и написал автобиографическую книгу «Свет с Востока» – аудиоверсию которой мы рады вам представить. Книгу о драматической истории России и российской науки, рассказанной от первого лица. Это книга воспоминаний, «охватывающая период с дореволюционных лет до постсоветского времени». Она о судьбе интеллигента, и значительная часть еe, созвучна произведениям русской литературы, которые говорят о силе и трагизме русского характера, о выборе, о борьбе между добром и злом, о контрастности нашей жизни. Это книга о личности, о человеческом достоинстве, – о разнице между мечтой и жизнью. Как пишет автор в Прологе к книге: «Если бы мне предложили прожить эту жизнь снов...Слушайте книгу.



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