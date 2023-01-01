Свет погас. Редьярд Джозеф Киплинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одно из драматичнейших произведений величайшего английского мастера – Редьярда Киплинга. Судьба художника всегда непредсказуема. Процветание и успех остаются для большинства лишь мечтами. Герой этой книги – баловень судьбы. Деньги, слава, внимание требовательной публики уже давно обыденн�ость и уже вряд ли хоть что-то еще может волновать его мысли и чувства. Но жизнь не перестает удивлять и исподволь кладет на другую чашу весов неразделенную любовь, немыслимое стечение обстоятельств, вдруг стремительно нарастающую и неизлечимую слепоту… Утешение придется искать в объятьях покинутых друзей и… смерти.



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