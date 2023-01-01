Свекровь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

У 50-летней Алевтины Семеновны Прохоровой была большая радость, сын – Вася – вернулся из армии. Одно омрачало счастье Алевтины Семеновны, сын привез невесту – Наталью. Она оказалась на 7 лет старше сына, ярко красилась и носила слишком короткие юбки. Алевтина Семеновна не решилась ссориться с сыном и требовать, чтобы он отправил невесту домой, но смириться с присутствием Натальи в своем доме не могла и обратилась за помощью к психоаналитику. Психоаналитик посоветовал Алевтине Семеновне не вмешиваться в отношения сына с Наташей. Вскоре Вася объяснил, что в далекой Москве у Наташи есть комната, в которой, как он надеялся, Наташа его пропишет. Через несколько дней Алевтина Семеновна и Наташа увидели, как Вася целуется на улице с другой девушкой. Алевтина Семеновна поняла, что не может больше молчать, и рассказала Наташе о планах Васи, но даже после откровения Алевтины Семеновны Наташа не отказалась от свадьбы. Через месяц Вася и Наташа поженились, но в тот же день, когда Вася завел речь об отъезде, Наташа категорично заявила, что не собирается никуда уезжать. Вася в отместку ушел к любовнице. Алевтина Семеновна снова обратилась за помощью к психоаналитику, который посоветовал поддержать Наташу, все – таки ей сейчас тяжелее всего. Через несколько дней Васю жестоко избил муж любовницы. Состояние Васи было очень тяжелым, врачи решили, что Вася больше не сможет встать на ноги. Рыдая, Наташа рассказала, что это она позвонила мужу Васиной любовницы и сообщила о том, что Вася сейчас с его женой. Наташа не оставляла попыток поставить Васю на ноги, она нашла гомеопата и по его совету, несколько раз в день делала Васе массаж. Когда все надежды Алевтины Семеновны угасли, и она собралась прогнать Наташу, Вася смог двинуть ногой. Через год Вася встал на ноги, а вскоре объявил матери, что она станет бабушкой, Наташа ждет ребенка.



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