Сватьи. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Сын Нины Гуськовой Мирон сообщил, что его жена Варя с ребенком, наконец, вернулась из деревни домой. Мать Вари Роза приехала нянчиться с внуком. Нина возмущена тем, что сватья считает её чужой для Толика и нагло оттирает от воспитания малыша. Мирон рад приезду жены и Толика, ради сына и внука Нина прекращает спор. Вскоре Нина начинает чувствовать, что сватья, привыкшая во всем командовать, выживает её из дома. Попытка Нины организовать малышу правильное питание проваливается – Роза кормит Толика одной сладкой манкой и поит козьим молоком с рынка. А, когда у Толика появляется сыпь, заявляет, что это от городской воды. Роза без спроса завешивает ванну бельём, кипятит вонючие отвары и поит ими дочь и внука. Нина упрекает сына за то, что он позволил Розе во всём её заменить. Сын требует, чтобы мать договорилась со сватьей о разделении обязанностей. Вскоре у Вари случилось обострение нефрита и её увезли в больницу, а у Толика ночью резались зубки, и малыш заснул лишь под утро. Мирон просит Нину помочь Розе. Нина видит, как Роза поднимает с пола соску, облизывает и суёт малышу, обвиняет сватью в неаккуратности, и решает отстранить от ухода за малышом, пока та не навредила его здоровью. Нина объявляет, что перевозит Толика к себе в комнату. Роза против. Обе женщины хватаются за кроватку с малышом и тянут её к себе. Их застаёт Мирон, забывший дома доклад. Роза уезжает. Нина ухаживает за внуком, тот привыкает к ней, и больше не капризничает. Из больницы, не долечившись, возвращается Варя. От братьев она узнала, что по приезде домой, Роза слегла с сердечным приступом. Варя просит свекровь посидеть с Толиком, чтобы они с Мироном смогли съездить к маме. Через два дня молодые возвращаются, а с ними и Роза. Она заявляет, что вернулась она ради Вари, которая очень слаба. А у Толика опять сыпь. Варя просит Нину найти хорошего детского дерматолога. Роза злится, считая, что профессор только вытянет деньги. Варя просит мать и свекровь помириться. Нина и Роза протягивают друг другу руки, но, как только Варя уходит, начинают вновь сориться. Нина убеждена, что, пока Роза в доме, покоя не будет. Варя собирается везти Толика к профессору, Роза, провожая, достаёт из кармана соску, облизывает и протягивает Толику. Варя в ужасе, она упрекает мать, что та своими отварами едва не довела её до реанимации, и требует впредь во всём советоваться с Ниной. Роза жалуется Нине, что никому не нужна – мужу надоела, сыновья и старшие внуки выросли, а теперь и у Вари другая мать – Нина. Нина говорит, что родную мать невозможно заменить. Роза успокаивается, говорит, что им с Ниной нужно подружиться. Нина согласна, ведь им ещё внука растить.



Сватьи слушать на видеосервисе Wink.