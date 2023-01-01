Свадебный ритуал. Дарья Кова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дернул меня черт поехать в свой отпуск в родные края. Давно уже живу в Торонто, но захотелось «вкусить историю, колорит предков». Поехала в Бишкек, который покинула еще пять лет назад. Захотелось посмотреть на Иссык-Куль и восхитительные горы… Не прошло и несколько часов с моего прилета, как ме�ня похитили по старому обряду «Ала качуу». Теперь я «невеста» и три грозных мужика «убеждают» согласиться на обряд. У меня есть только двое суток на то, чтобы «принять предложение» или сбежать…



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