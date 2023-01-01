Суждение в принятии управленческих решений. Макс Базерман, Дон Мур. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Можно быть либо частью решения, либо частью проблемы — эту мысль приписывают Ленину и даже Стивену Кингу. Многие наши решения и правда порождают лишь новые проблемы. А еще бывают очень дорогими, особенно когда речь идет о бизнесе.

Принимать взвешенные и самостоятельные решения — целая наука. Впрочем, ей может овладеть каждый. Главное — понимать, на что способно наше мышление и как корректировать его базовые настройки.

Макс Базерман и Дон Мур много лет изучают механизмы принятия оптимальных решений для жизни и бизнеса. В книге «Суждение в принятии управленческих решений» они обобщили свой опыт в виде простых и глубоких рекомендаций для каждого из нас.



Суждение в принятии управленческих решений слушать на видеосервисе Wink.