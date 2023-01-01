Сутры Древнего Учения. Послания Владык. Татьяна Микушина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Цель этой аудиокниги – познакомить читателя с основными положениями Учения, которому учат человечество Земли Владыки Мудрости, или Владыки Шамбалы (Вознесeнные Владыки), переданные через Посланника Т. Н. Микушину. Учение Вознесeнных Владык не является новым Учением. Оно насчитывает миллионы лет. Это Древнее Учение дано нам сейчас в обновлeнном виде, понятном современному человечеству. Оно дано на пороге Новой Эпохи – Эпохи Водолея. В книге содержится 26 основ Учения. Каждая цитата Владык может рассматриваться как сутра, содержащая основы Учения и располагающая к размышлению и осмыслению древних истин. Каждое положение Учения требует осмысления в течение всего дня. И только после усвоения одного положения Учения следует приступать к следующему. "Это та Истина, которую вы изучали в древней Лемурии и Атлантиде, во всех когда-либо существовавших на Земле Школах Мистерий прошлого и настоящего". Серапис Бей



Сутры Древнего Учения слушать на видеосервисе Wink.