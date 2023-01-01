Суррогатный отец. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

55-летняя Светлана Петрова никогда не жила «просто для себя» – она воспитывала детей, занималась хозяйством, трудилась, вела общественную работу… Интимные отношения с мужем считала лишь выполнением обязательных «супружеских обязанностей». Но мужу Федору не хватало именно «интимности». Поэтому он решил «наверстать упущенное». Федор снял квартиру для «тайных встреч». Светлана возмутилась поведением мужа. Она считала, что им надо думать о внуках и о спокойной старости, а не об этих глупостях. По совету подруги, Светлана все же пошла на тайное свидание к Федору, и провела с ним две ночи. Но неожиданно проснувшаяся в ней страсть испугала Светлану еще больше. Она попросила мужа вернуться домой и жить, как раньше, но Федор настаивал на «тайных свиданиях». Светлана решила отказаться от встреч с мужем. Но через некоторое время, не выдержав разлуки, снова пришла на тайную встречу к Федору. Светлана чувствовала себя так, будто уже не принадлежала себе. После этой встречи она попала в больницу с нервным срывом. Федор пришел навестить её, но она его прогнала. И тогда Федор исчез. Прошло два месяца. Светлана решила, что муж завел себе другую женщину. А для нее он умер. Но однажды к Светлане пришла дочь Наталья и сообщила, что Федор находится в больнице в критическом состоянии. Светлана побежала к нему. И Федору стало легче после встречи с женой. Он признался, что всю жизнь любил только ее. И любит до сих пор. Светлана просит Федора забыть все, что случилось, и вернуться домой.



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