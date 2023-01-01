Суперпрогнозирование: искусство и наука предвидения. Филип Тетлок, Дэн Гарднер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Было бы соблазнительно заглянуть в будущее и увидеть, как котируются акции, как действует избранный политик или продаются новые продукты. Большей частью прогнозы аналитиков сбываются с вероятностью 50/50. Можно ли развить эту суперспособность? Профессор Пенсильванского университета Филип Тетлок ответил на этот вопрос с помощью масштабного проекта «Трезвый расчет» — турнира по прогнозированию, в котором участвовали десятки тысяч обычных людей. Оказывается, чтобы предвидеть будущее, не нужно использовать мощные компьютеры или применять магию. В книге «Суперпрогнозирование» авторы показывают, что добротный прогноз — это дело техники. Он состоит из тщательного сбора информации, требует гибкости мышления, командной работы, а также готовности признать ошибку и вовремя сменить курс.



Суперпрогнозирование: искусство и наука предвидения слушать на видеосервисе Wink.