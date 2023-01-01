Суперобучение. Скотт Янг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Девять принципов быстрого самообразования, позволяющие осваивать сложные навыки, максимизировать конкурентные преимущества и выстроить будущую карьеру. Скотт Янг – канадский писатель, известный своими неординарными самообразовательными проектами. Например, за год он освоил четырехлетню�ю программу курса Computer Science в MIT или за аналогичный период выучил четыре языка. Скотт живет в Ванкувере, Канада.



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