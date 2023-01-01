Супермышление. Большая книга ментальных моделей. Габриэль Вайнберг, Лорен МакКенн. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Реальность как она есть и наши представления о ней — разные вещи. Именно поэтому нам частенько свойственно попадать впросак, переоценивая свои возможности, цепляясь за предубеждения, слишком доверяя мнению других. Мыслить ясно — это целое искусство, требующее знания человеческой природы и �мира вокруг. Без этой ясности жизнь — густой лес, но, если под рукой хороший компас, путь будет куда проще. Габриэль Вайнберг и Лорен МакКенн дарят такой ментальный компас, простой и надежный, убеждая — он поможет каждому.



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