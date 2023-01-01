Суперкоммуникаторы. Используйте секретный язык общения, чтобы договориться с кем угодно. Чарльз Дахигг. Ключевые идеи книги
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Аудиокниги
Суперкоммуникаторы. Используйте секретный язык общения, чтобы договориться с кем угодно. Чарльз Дахигг. Ключевые идеи книги

Суперкоммуникаторы. Используйте секретный язык общения, чтобы договориться с кем угодно. Чарльз Дахигг. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие49 мин16+

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О книге

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.

Бешеный ритм современной жизни разрывает связи между людьми: в суматохе, на нервах, переполненные эмоциями, озабоченные своими проблемами, мы перестаем слышать друг друга. Результат? Бесконечные ссоры, конфликты, недопонимание и ощущение одиночества. Но мы можем побороть это, став суперкоммуникаторами — людьми, которые умеют понимать своих собеседников и давать им опору и поддержку. Автор бестселлеров «Сила привычки» и «Восемь правил эффективности» Чарльз Дахигг объясняет, как научиться находить общий язык с любым человеком и разрешать любые конфликты — даже когда кажется, что это невозможно.

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Жанр
Экономика и бизнес, Саморазвитие, Нон-фикшн, Психология
Время
49 мин / 00:49

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