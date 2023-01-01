Суперкоммуникаторы. Используйте секретный язык общения, чтобы договориться с кем угодно. Чарльз Дахигг. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

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Бешеный ритм современной жизни разрывает связи между людьми: в суматохе, на нервах, переполненные эмоциями, озабоченные своими проблемами, мы перестаем слышать друг друга. Результат? Беско�нечные ссоры, конфликты, недопонимание и ощущение одиночества. Но мы можем побороть это, став суперкоммуникаторами — людьми, которые умеют понимать своих собеседников и давать им опору и поддержку. Автор бестселлеров «Сила привычки» и «Восемь правил эффективности» Чарльз Дахигг объясняет, как научиться находить общий язык с любым человеком и разрешать любые конфликты — даже когда кажется, что это невозможно.



Суперкоммуникаторы слушать на видеосервисе Wink.