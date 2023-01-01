Сумочка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Студент Анатолий Бахрамов был единственным и любимым сыном обеспеченных родителей, которые всю жизнь опекали и баловали своего мальчика. Но сам он давно считает себя взрослым и самостоятельным. Однажды, заметив на мосту симпатичную девушку, Анатолий захотел с ней познакомиться. Но девушка совсем не реагировала на его шутки и вообще не была настроена на знакомство – она хотела утопиться. Анатолий не воспринял ее слова всерьез и продолжал шутить. Он схватил сумку девушки и пообещал выбросить ее в воду, если та не назовет свое имя. Нина попыталась отобрать сумочку и уронила в воду. Анатолий, шутя, предложил девушке прыгнуть вслед за сумочкой, и она прыгнула. Анатолий был потрясен случившимся. Девушку спасли, через несколько дней он разыскал ее в больнице и пришел навестить. Анатолий решил помочь Нине, которая оказалась бывшей воспитанницей детского дома. Девушка рассказала, что в сумочке у нее находился паспорт, мобильный телефон и крупная сумма денег, взятая в банке в кредит. Анатолий купил Нине телефон, подсказал, как получить новый паспорт и пригласил к себе пожить, пока родители на даче. Желая предстать в глазах Нины героем, Анатолий взял деньги из родительских накоплений и оплатил часть ее кредита. В отсутствие Анатолия, в квартиру приехала его мать Татьяна. Она обнаружила недостачу денег и приняла Нину за воровку. Испугавшись, девушка убежала. Анатолий объяснил матери, что деньги взял он, чтобы выплатить часть денег, которые Нина потеряла не без его участия. Татьяна простила сыну взятые деньги с условием, что он больше не будет общаться с «детдомовской самоубийцей». Анатолий заявил матери, что будет продолжать помогать Нине и пойдет работать грузчиком. В первый же день он так устал после непривычного физического труда, что сорвался на Нину. Та назвала Анатолия слабаком и ушла. Анатолий понял, что ему надо не декларировать себя взрослым и самостоятельным, а быть таковым на деле. Несмотря на протесты матери, он предпочел отдыху на даче работу и хождение по инстанциям, подготовку документов для того, чтобы Нине дали жилплощадь по закону. Рядом с беспомощной и плохо разбирающейся в жизни девушкой, Анатолий чувствовал себя взрослым мужчиной. И, в конце концов, действительно им стал. В день, когда жилищные проблемы Нины были решены, Анатолий пригласил Нину к себе, отпраздновать это событие. Мама неожиданно оказалась дома. Анатолий заявил, что он будет сам выбирать, с кем ему общаться. Татьяна увидела, что сын действительно стал взрослым.



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