Сумочка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Сумочка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Сумочка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Студент Анатолий Бахрамов был единственным и любимым сыном обеспеченных родителей, которые всю жизнь опекали и баловали своего мальчика. Но сам он давно считает себя взрослым и самостоятельным. Однажды, заметив на мосту симпатичную девушку, Анатолий захотел с ней познакомиться. Но девушка совсем не реагировала на его шутки и вообще не была настроена на знакомство – она хотела утопиться. Анатолий не воспринял ее слова всерьез и продолжал шутить. Он схватил сумку девушки и пообещал выбросить ее в воду, если та не назовет свое имя. Нина попыталась отобрать сумочку и уронила в воду. Анатолий, шутя, предложил девушке прыгнуть вслед за сумочкой, и она прыгнула. Анатолий был потрясен случившимся. Девушку спасли, через несколько дней он разыскал ее в больнице и пришел навестить. Анатолий решил помочь Нине, которая оказалась бывшей воспитанницей детского дома. Девушка рассказала, что в сумочке у нее находился паспорт, мобильный телефон и крупная сумма денег, взятая в банке в кредит. Анатолий купил Нине телефон, подсказал, как получить новый паспорт и пригласил к себе пожить, пока родители на даче. Желая предстать в глазах Нины героем, Анатолий взял деньги из родительских накоплений и оплатил часть ее кредита. В отсутствие Анатолия, в квартиру приехала его мать Татьяна. Она обнаружила недостачу денег и приняла Нину за воровку. Испугавшись, девушка убежала. Анатолий объяснил матери, что деньги взял он, чтобы выплатить часть денег, которые Нина потеряла не без его участия. Татьяна простила сыну взятые деньги с условием, что он больше не будет общаться с «детдомовской самоубийцей». Анатолий заявил матери, что будет продолжать помогать Нине и пойдет работать грузчиком. В первый же день он так устал после непривычного физического труда, что сорвался на Нину. Та назвала Анатолия слабаком и ушла. Анатолий понял, что ему надо не декларировать себя взрослым и самостоятельным, а быть таковым на деле. Несмотря на протесты матери, он предпочел отдыху на даче работу и хождение по инстанциям, подготовку документов для того, чтобы Нине дали жилплощадь по закону. Рядом с беспомощной и плохо разбирающейся в жизни девушкой, Анатолий чувствовал себя взрослым мужчиной. И, в конце концов, действительно им стал. В день, когда жилищные проблемы Нины были решены, Анатолий пригласил Нину к себе, отпраздновать это событие. Мама неожиданно оказалась дома. Анатолий заявил, что он будет сам выбирать, с кем ему общаться. Татьяна увидела, что сын действительно стал взрослым.

Сумочка слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
30 мин / 00:30

Рейтинг