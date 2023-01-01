Сумерки идолов. Рождение трагедии. Фридрих Ницше (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этой книге – одни из самых ключевых произведений Ницше, которые по праву считаются программными, так как необходимы для понимания концепции его философии. В «Сумерках идолов» подводятся итоги и намечаются новые пути развития философской мысли, которые позже отразились в «Антихристе» и «Воле и власти». Жесткой критике подвергаются идеи западных философов и христианства. В «Рождении трагедии, или Эллинство и пессимизм» изображается сосуществование двух противоположных миров – аполлонистического и дионисического. Первый олицетворяет прекрасную, но заключенную в строгие рамки жизнь второй же – естественное, природное, ничем не ограниченное существование. Действие трагедии у Ницше сопровождается музыкой, в которой философ находит спасение…



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