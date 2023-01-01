Суламифь. Александр Куприн (книга, 2020) слушать онлайн

Тема любви – одна из центральных тем в творчестве русского писателя А. И. Куприна. Повесть «СУЛАМИФЬ» [1908], написанная по мотивам библейской «Песни песней», рассказывает о том, как «посетила царя Соломона – величайшего из царей и мудрейшего из мудрецов – его первая и последняя любовь». Всего семь дней длилось счастье возлюбленных, но, несмотря на трагический финал, эта яркая романтическая легенда звучит вдохновенным гимном самому сильному и возвышенному чувству! «Любовь бедной девушки из виноградника и великого царя никогда не пройдет и не забудется, потому что крепка, как смерть, любовь, потому что каждая женщина, которая любит, – царица, потому что любовь – прекрасна!»



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