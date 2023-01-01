Сухопутная жаба. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Светлана Мишина многие годы осуждала свою мать Татьяну за то, что она, овдовев, быстро забыла отца Светланы и еще три раза выходила замуж. Светлану поражает, что Татьяна, пережив третий развод, нашла себе нового бойфренда. Татьяна же пытается объяснить дочери, что женщина, никогда не испытавшая любви, в какой-то мере ущербна. Она удивляется, почему ее дочь до сих пор ни разу серьезно не влюблялась. Светлана задумывается – неужели она не способна любить? Она врет матери, что ходит на свидания, а сама страдает от одиночества. Наконец, она знакомится в Интернете с Георгием и влюбляется в него. Мать радуется, глядя на преобразившуюся дочь, а сама скучает по своему бойфренду, уехавшему в командировку. Светлана идет на очередное свидание и видит на Георгии шарф, который вязала мать для своего возлюбленного. Светлана понимает, что они встречаются с одним и тем же мужчиной. Светлана, не объясняя причин, рвет с Георгием и не решается рассказать матери правду. Татьяна приглашает в гости своего бойфренда. Светлана делает вид, что незнакома с Георгием. Оказавшись с ней наедине, Георгий объясняет, что любит и Светлану, и ее мать. Мать предлагает Светлане шутливое танцевальное соревнование, но оно перестает быть шуточным, когда мать говорит дочери, что догадалась о том, что у нее роман с Георгием. Неожиданно у матери случается сердечный приступ. В больнице она признается дочери, что всегда любила ее покойного отца, а все остальные романы – лишь тоска по потерянной любви. Татьяна же понимает, что ее настоящая любовь еще впереди. Возможно, она полюбит мужчину, который звонил ей все это время, и которого она еще никогда не видела.



Сухопутная жаба слушать на видеосервисе Wink.