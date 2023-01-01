Сухопутная жаба. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Сухопутная жаба. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Сухопутная жаба. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

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О книге

Светлана Мишина многие годы осуждала свою мать Татьяну за то, что она, овдовев, быстро забыла отца Светланы и еще три раза выходила замуж. Светлану поражает, что Татьяна, пережив третий развод, нашла себе нового бойфренда. Татьяна же пытается объяснить дочери, что женщина, никогда не испытавшая любви, в какой-то мере ущербна. Она удивляется, почему ее дочь до сих пор ни разу серьезно не влюблялась. Светлана задумывается – неужели она не способна любить? Она врет матери, что ходит на свидания, а сама страдает от одиночества. Наконец, она знакомится в Интернете с Георгием и влюбляется в него. Мать радуется, глядя на преобразившуюся дочь, а сама скучает по своему бойфренду, уехавшему в командировку. Светлана идет на очередное свидание и видит на Георгии шарф, который вязала мать для своего возлюбленного. Светлана понимает, что они встречаются с одним и тем же мужчиной. Светлана, не объясняя причин, рвет с Георгием и не решается рассказать матери правду. Татьяна приглашает в гости своего бойфренда. Светлана делает вид, что незнакома с Георгием. Оказавшись с ней наедине, Георгий объясняет, что любит и Светлану, и ее мать. Мать предлагает Светлане шутливое танцевальное соревнование, но оно перестает быть шуточным, когда мать говорит дочери, что догадалась о том, что у нее роман с Георгием. Неожиданно у матери случается сердечный приступ. В больнице она признается дочери, что всегда любила ее покойного отца, а все остальные романы – лишь тоска по потерянной любви. Татьяна же понимает, что ее настоящая любовь еще впереди. Возможно, она полюбит мужчину, который звонил ей все это время, и которого она еще никогда не видела.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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