Судмедэкспертиза, сделанная 60 лет назад, могла быть проведена не полностью. Радио «Комсомольская правда» (книга, 2019) слушать онлайн

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Журналисты «КП» и Андрей Малахов отправляются на перевал Дятлова: совместная экспедиция «Комсомолки» и канала «Россия» повторит маршрут погибшей в 1959 году группы



Судмедэкспертиза, сделанная 60 лет назад, могла быть проведена не полностью слушать на видеосервисе Wink.