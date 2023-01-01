WinkАудиокнигиСудмедэкспертиза, сделанная 60 лет назад, могла быть проведена не полностью. Радио «Комсомольская правда»
Судмедэкспертиза, сделанная 60 лет назад, могла быть проведена не полностью. Радио «Комсомольская правда» (книга, 2019) слушать онлайн
2019, Аудиокнига
Приключения, Ужасы и мистика16+
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Сюжет
Журналисты «КП» и Андрей Малахов отправляются на перевал Дятлова: совместная экспедиция «Комсомолки» и канала «Россия» повторит маршрут погибшей в 1959 году группы
Судмедэкспертиза, сделанная 60 лет назад, могла быть проведена не полностью слушать на видеосервисе Wink.