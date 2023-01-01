Судьбоносная картина. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

37-летняя одинокая библиотекарша Ольга Макарова получила в наследство дорогую картину. С тех пор ее начали преследовать ночные кошмары, будто к ней в квартиру залезли воры. Ольга решила продать картину городскому музею. Георгий Завьялов, журналист местной газеты, написал о ней статью. Через пару дней Ольга застала у себя двух грабителей. Один сбежал с картиной, а второго, Виктора Предвешенского, Ольга успела оглушить. Придя в себя, Виктор рассказал, что это его первое дело, на которое он пошел от отчаяния и попросил отпустить его, пообещав вернуть картину. Слова вора вызвали в Ольге сочувствие, она отпустила Виктора. Однако журналист Завьялов, узнав о том, что картина украдена, обвинил Ольгу в инсценировке преступления. Ольге пришлось написать заявление в милицию, но она не стала сообщать приметы Виктора. Следователь Петр Колесников пообещал найти вора. Ольга боялась, что Виктора найдут, однако он сам пришел к ней со словами, что ему негде прятаться. Ольга пустила его, вскоре у них начался роман. Ольга впервые была так счастлива. Все бы хорошо, но вместо Виктора арестовали другого человека, а спустя короткое время Ольга узнала, что беременна. Ольга рассказала обо всем Виктору. Наутро он исчез. Ольга уже решила, что он ее бросил, когда Виктор вернулся с картиной и сдался властям. Виктор и Ольга решили начать все заново после его возвращения из тюрьмы.



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