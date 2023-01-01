Судьба из другого мира. Марина Комарова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Судьба из другого мира" – фантастический роман Марины Комаровой. Он нашел меня на сайте знакомств, сделал предложение, очаровал семью и увез в северную страну. И во всeм мы ладим, но у его начальника острые когти, у брата светятся глаза, друг семьи проводит странные ритуалы, а уютный скандинавский городок… вовсе не скандинавский! Однако всe это меркнет, когда дело доходит до моего похищения, и я оказываюсь лицом к лицу с неожиданной опасностью.



Судьба из другого мира слушать на видеосервисе Wink.