Судьба человека. Юрий Лейс (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Мой более чем тридцатилетний опыт помощи людям позволил выявить причины профессионального неуспеха, неудач в личной жизни, сложных отношений с родственниками, а также эффективные способы преодоления жизненный трудностей. Я изложил их в виде книги-тренинга. Она состоит из восьми глав: в перв�ых трех раскрыты причины жизненных проблем и пути их решения. Следующие пять глав затрагивают различные стороны жизни человека: карьеру, любовь, семейные отношения, воспитание детей, жизнь в зрелом и старческом возрасте. Надеюсь, эта книга позволит вам обрести гармонию, выйти на новый уровень личностного развития и получить неиссякаемый источник жизненной энергии.



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