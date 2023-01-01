WinkАудиокнигиСудьба Аполлона Григорьева. Александр Блок
Судьба Аполлона Григорьева. Александр Блок (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Культура и искусство69 мин12+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
«Пятьдесят лет тому назад умер Аполлон Александрович Григорьев, замечательный русский поэт и мыслитель сороковых годов. Из сочинений его издана весьма малая часть: томик стихов и первый том „Сочинений“ то и другое теперь – библиографическая редкость (особенно стихи). О Григорьеве не написано ни одной обстоятельной книги не только биографической канвы, но и ученой биографии Григорьева не существует. Для библиографии Григорьева, которая могла бы составить порядочную книгу, не сделано почти ничего. Где большая часть рукописей Григорьева – неизвестно…»
Судьба Аполлона Григорьева слушать на видеосервисе Wink.