WinkАудиокнигиСтудия Ghibli: творчество Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты. Мишель Ле Блан,Колин Оделл
Студия Ghibli: творчество Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты. Мишель Ле Блан,Колин Оделл (книга, 2020) слушать онлайн
8.32020, Аудиокнига
Культура и искусство340 мин16+
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Сюжет
Анимационные фильмы Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты – шедевры мировой мультипликации, созданные с большой виртуозностью и любовью. Студия Ghibli – это то самое место, где появлялись всемирно любимые картины, бесспорно ставшие классикой жанра: «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Навсикая из Долины ветров», «Могила светлячков» и многие другие. Именно здесь мастера японской анимации воплощали свои идеи и фантазии в жизнь, одушевляли персонажей и творили самое настоящее волшебство.
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