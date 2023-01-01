Студия Ghibli: творчество Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты. Мишель Ле Блан,Колин Оделл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Анимационные фильмы Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты – шедевры мировой мультипликации, созданные с большой виртуозностью и любовью. Студия Ghibli – это то самое место, где появлялись всемирно любимые картины, бесспорно ставшие классикой жанра: «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Навсикая из Долины ветров», «Могила светлячков» и многие другие. Именно здесь мастера японской анимации воплощали свои идеи и фантазии в жизнь, одушевляли персонажей и творили самое настоящее волшебство.



Студия Ghibli: творчество Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты слушать на видеосервисе Wink.