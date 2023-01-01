WinkАудиокнигиСтучитесь, открыто. Как я боролась с раком, потеряла надежду и нашла себя. Ана Мелия
Стучитесь, открыто. Как я боролась с раком, потеряла надежду и нашла себя. Ана Мелия (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Современная проза436 мин18+
Сюжет
Сегодня тема рака перестала быть табу, а сама болезнь – приговором. Но в тени громких историй побед не слышно тех, кому не посчастливилось оставить рак в прошлом. Как быть, если жизнь превратилась в череду химиотерапии и операций? Героиня через боль и страх смерти ищет свой путь, который неожид�анно приводит ее к самой себе, вере и безусловному принятию.
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