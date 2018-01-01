Сценарное мастерство. Дмитрий Котов,Вячеслав Ширяев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как написать такой сценарий, чтобы снятый по нему фильм зрители смотрели на одном дыхании? Авторы книги, сооснователи Высшей школы кино «Арка», продюсеры и сценаристы Вячеслав Ширяев и Дмитрий Котов дают исчерпывающий ответ на этот вопрос. В книге вы найдете все необходимое для начинающего сценариста: инструменты, правила и приемы, без которых не обойтись при создании истории. Вы узнаете, из чего состоит хороший сценарий, как придумать интересного героя, которому зритель захочет сопереживать, на что нужно обращать внимание при разработке сеттинга, какие правила необходимо соблюдать при создании конфликта и в чем особенности каждого из актов в структуре сценария. Эта книга– экспертное пошаговое руководство с подробным чек-листом, по которому удобно работать при написании сценария,– будет полезна всем, кто хочет овладеть основами сценарного мастерства. © Storyside



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