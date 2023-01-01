Структура. Мир через призму Империй. Катерина Логинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

С какой стороны подступиться к Истории? Можно ли найти общие для всех времен и народов тенденции? Существуют ли исторические законы или История всего лишь бессвязное и бессистемное нагромождение событий? Есть ли у Истории и у отдельного человека смысл и назначение или мы случайны? Научный жу�рналист ищет ответы на эти вопросы и излагает их в простой и доступной форме.



Структура слушать на видеосервисе Wink.