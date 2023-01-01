Строптивая невеста. Ольга Олие
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Строптивая невеста. Ольга Олие

Строптивая невеста. Ольга Олие (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Фэнтези16+

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Сюжет

«Строптивая невеста» – роман Ольги Олие, жанр любовное фэнтези. –Ты замуж хочешь? Любая девушка ответила бы на этот вопрос по-разному. Меня так и подмывало выдать: –Если только за принца. Но, как оказалось, принцев нет, остался Князь. Но тоже не плохо. Осталась самая малость: заинтересовать того, о ком совсем ничего не знаешь. А если нет… Дальше ничего не сказали. Но я и сама узнаю.

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Жанры
Фэнтези

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