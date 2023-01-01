Строгие правила. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Ольга Фомина собралась замуж за своего начальника Тимура Судакова. Но у ее 15-летнего сына Ромки сразу начались конфликты с будущим отчимом. Тимур считала Романа слишком избалованным и наглым, а свободолюбивый правдолюб-подросток наоборот возмущался тем, как Тимур держит в строгости свою 15-летнюю дочь Настю. Чтобы как-то сблизить сына с будущим мужем и его дочерью, Ольга предложила Судаковым на то время, пока идет ремонт в их квартире, пожить у Ольги за городом. Однако скандал вспыхнул практически сразу. Ромка сообщил, что на всю ночь уйдет на день рождения к другу. Тимур считал, что парень должен был отпроситься у матери, а не ставить ее перед фактом. Ольга опять оказалась меж двух огней. А вскоре она услышала, как Настя «учит» Ромку общаться с родителями – хитрить, скрывать, соглашаться со старшими во всем, а потом по-тихому сделать так, как хочется. У Ромки такие советы вызвали бурю протеста. Он считает, что Насте нужно бороться за свои права! Ольга с ужасом понимает, к чему может привести такое взаимное обучение! Она решает поговорить с Тимуром о том, что он слишком строго воспитывает дочь. Ромка ушел в «ночное», но не один – с ним отправилась Настя. Вернулись подростки только под утро. Ольга понимает, что об этом ни в коем случае не должен узнать Тимур. Однако тот узнает правду от соседей. В порыве гнева Тимур ударил Настю. Ромка вступился за девушку. Возник очередной скандал, после которого Тимур и Настя уехали от Фоминых. Однако вскоре Настя вернулась – она ушла от отца. Хотя тот ударил ее впервые в жизни, прощать такого девушка не собирается. Ольга собирается немедленно сообщить Тимуру, что его дочь у нее. Настя и Ромка против, и поэтому они уезжают к матери Ольги в другой поселок и отключают телефоны. Ольга разговаривает с Тимуром о том, что такие строгости в воспитании дочери до добра не доведут. Неожиданно Тимур расплакался от бессилья – он так боится за дочь, что, порой, перегибает палку, и сам понимает это. Ромка и Настя возвращаются. Ольга объясняет сыну, что он еще молод, и не слишком хорошо разбирается в отношениях между людьми.



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