Стрессоустойчивость. Гид по жизни, свободной от стресса. Мо Гавдат, Элис Лоу. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



«У меня все хорошо» — пожалуй, самая распространенная ложь, которую мы произносим каждый день. Она стала нашим привычным ответом на вопрос о том, как у нас дела. Мы уверенно отвечаем: «Я �в порядке», хотя на самом деле чувствуем себя ужасно. Более того, мы сами не понимаем, почему ощущаем подавленность, напряжение и тревогу, хотя с нами не происходит ничего ужасного.

Однако для хронического стресса достаточно тех мелких стрессовых факторов, которые окружают нас ежедневно: пробок на дорогах, рабочих дедлайнов, финансовых проблем, домашних забот, постоянного потока новостей в соцсетях.

Как утверждают Мо Гавдат и Элис Лоу, стресс — это не то, что с нами происходит; а то, как мы с этим справляемся. Они предлагают модель управления стрессом, которая поможет сделать жизнь проще и радостнее.



Стрессоустойчивость слушать на видеосервисе Wink.