Стрессоустойчивость. Гид по жизни, свободной от стресса. Мо Гавдат, Элис Лоу. Ключевые идеи книги
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Стрессоустойчивость. Гид по жизни, свободной от стресса. Мо Гавдат, Элис Лоу. Ключевые идеи книги

Стрессоустойчивость. Гид по жизни, свободной от стресса. Мо Гавдат, Элис Лоу. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Психология25 мин16+

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Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.
«У меня все хорошо» — пожалуй, самая распространенная ложь, которую мы произносим каждый день. Она стала нашим привычным ответом на вопрос о том, как у нас дела. Мы уверенно отвечаем: «Я в порядке», хотя на самом деле чувствуем себя ужасно. Более того, мы сами не понимаем, почему ощущаем подавленность, напряжение и тревогу, хотя с нами не происходит ничего ужасного.
Однако для хронического стресса достаточно тех мелких стрессовых факторов, которые окружают нас ежедневно: пробок на дорогах, рабочих дедлайнов, финансовых проблем, домашних забот, постоянного потока новостей в соцсетях.
Как утверждают Мо Гавдат и Элис Лоу, стресс — это не то, что с нами происходит; а то, как мы с этим справляемся. Они предлагают модель управления стрессом, которая поможет сделать жизнь проще и радостнее.

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