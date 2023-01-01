Стрелки Дикого Запада – шерифы, бандиты, ковбои, «ганфайтеры». Юрий Стукалин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга содержит иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. НОВАЯ книга от автора бестселлера «Индейцы Дикого Запада в бою», позволяющая взглянуть на историю американского Фронтира с другой стороны, глазами «бледнолицых» – шерифов и бандитов, ковбоев и «ганфайтеров», «одиноких рейнджеров» и охотников за скальпами. Всe о самых знаменитых стрелках Дикого Запада, живших «по закону револьвера»: «Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт уравнял их шансы». Уникальная энциклопедия, не имеющая себе равных. Неприукрашенная правда о прославленных героях вестернов, чьи имена вошли в легенду, – от Хоакина Мурьеты, Джесси Джеймса и Дикого Билла Хикока до Билли Кида, Уайетта Эрпа и Бутча Кэссиди. Коллекционное элитное издание на мелованной бумаге высшего качества иллюстрировано сотнями цветных картин и портретов, эксклюзивных дагеротипов и фотографий.



Стрелки Дикого Запада – шерифы, бандиты, ковбои, «ганфайтеры» слушать на видеосервисе Wink.