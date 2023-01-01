Стража! Стража! Терри Пратчетт (книга, 1989) слушать онлайн

Сюжет

В Анк-Морпорке зреет очередной заговор. Глава одного из тайных сообществ задумал хитроумный план. С помощью волшебной книги вызвать управляемого Дракона, попугать им местных жителей и когда в городе начнется паника, призвать на помощь последнего законного наследника престола, который уничтожит Дракона и воцарится на троне. В общем и целом, задумка была неплоха. Вот только заговорщики не учли одной детали. Вызвать Дракона оказалось не так сложно, как потом избавиться от него. И вот уже дворец и сокровища находятся в когтистых лапах звероящера, а любая попытка восстания против него заканчивается сжиганием смельчаков на месте. Продюсер издания: Владимир Воробьeв Copyright: © by Terry Pratchett «Guards! Guards» © текст Терри Пратчетт «Стража! Стража!» © перевод А. Грызунова ©



Стража! Стража! Терри Пратчетт слушать на видеосервисе Wink.