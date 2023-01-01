Стратегия компаний в сфере недвижимости. Чарльз Хьюлет, Гади Кауфман. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Стратегии компаний в сфере недвижимости» — руководство по стратегическому управлению для всех профессиональных участников рынка недвижимости. Авторы книги предлагают инструменты, с помощью которых вы сможете проанализировать ключевые компетенции своей организации, сегментировать клиентскую базу, сформировать бренд и определить и поменять структуру капитала. Также вы познакомитесь с различными методиками, которые помогут грамотно подойти к изменениям с финансовой, организационной и маркетинговой точек зрения. Все это позволит компании легче адаптироваться к нестабильным рыночным условиям и успеть привести изменения в жизнь до того, как это сделает сам рынок.



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