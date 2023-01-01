WinkАудиокнигиСтратагемы перемен. Илья Юрьевич Кривошеев
Стратагемы перемен. Илья Юрьевич Кривошеев (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фантастика16+
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О книге
Мир меняется. Экономически, политически, а самое главное, ментально. Как разобраться в хитросплетениях новой реальности и выжить? Сможет ли следователь Интерпола Джакомо Бондианни одолеть Коронавирус-21? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно обратиться к древней мудрости 36 стратагем и китайской «Книге Перемен». Прослушать аудиокнигу можно на канале «Аудиокниги читает Илья Кривошеев» видеохостингов Ютуб и Дзен.
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