WinkАудиокнигиСтрасть – не оправдание. Альмира Рай
Страсть – не оправдание. Альмира Рай (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Фэнтези, Фантастика18+
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Сюжет
Каким было ваше самое экстремальное пробуждение? Делия очнулась в гробу. А когда чудом выбралась, оказалась под прицелом опасного типа с арбалетом. Судьба приготовила ей жуткий сюрприз. ВАМПИРЫ СУЩЕСТВУЮТ! Но еще хуже то, что она сама стала одной из них. Теперь она готова на все, лишь бы не прев�ратиться в монстра и научиться контролировать свою жажду. Одна проблема – нет сил держать клыки подальше от главаря братства охотников. Делии предстоит сложный путь познания себя и выбора между Светом и Тьмой. В конце концов, могут ли вампиры быть добренькими? А способен ли охотник с каменным сердцем полюбить или это всего лишь страсть? Страсть – не оправдание.
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