Страсть и супружество. Как сохранить любовь, близость и преданность в отношениях. Дэвид Шнарх. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Дэвид Шнарх часто начинал свои выступления вопросом: «Кто из вас на самом деле лучше в постели сейчас, чем в молодости?» Сначала аудитория наполнялась разнообразным шумом — недоуменным смехом, возгласами удивления. Но постепенно гул стихал и в зале поднималось множество рук. Дэвид Шнарх уверен: страсть и супружество совместимы. Пора перестать страдать от комплексов рядом с юными «упругими телами» и смущенно оправдываться, говоря о своем возрасте. Потому что только после 40 –50 –60 (у кого как) и начинается настоящая сексуальная жизнь, глубокая, чувственная и насыщенная. И это прекрасно!





Страсть и супружество слушать на видеосервисе Wink.